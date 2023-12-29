Россиянам рассказали, во что лучше вкладываться в 2024 году

Эксперт назвал лучшие варианты вложений в наступившем году.

Золото и доллары США будут наиболее выгодными вариантами вложений для россиян в 2024 году. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Он назвал эти инвестиции наиболее надежными и посоветовал рассмотреть такие виды сбережений.

«По-прежнему, несмотря на то что мировые финансовые рынки потряхивает, доллар остается надежным вложением. Особенно наличный доллар. Вложения в этой валюте в ближайшее время не подведут. И, конечно, золото, которое в силу волатильности рынков и неустойчивости будет расти в цене», — сказал он.

Также сейчас достаточно высокодоходными выглядят банковские вклады. Владимир Григорьев отметил, что обычно в преддверии зимних праздников финансовые организации увеличивают проценты по депозитам.