Россиянам рассказали, введут ли дополнительный выходной день

В Госдуме не увидели необходимости в увеличении числа выходных.

Введение дополнительного выходного дня в России ни сейчас, ни в видимой перспективе не кажется возможным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» высказалась депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также добавила, что считает более актуальным сохранение тех выходных, которые есть сейчас.

«Дополнительный новогодний выходной сейчас абсолютно невозможен. У нас и так 14 календарных праздничных дней в производственном календаре, это большая нагрузка на работодателей. Дополнительный выходной потребовал бы двойной оплаты труда, что очень накладно и для экономики, и для покупателя, ведь вся нагрузка в итоге ляжет на него», — процитировало интернет-издание политика.

В увеличении общего числа выходных дней в году Бессараб также не увидела необходимости. Какие-то дни, по ее словам, могут сдвигаться, как новогодние, но количество останется прежним.

«Я думаю, нужно сохранять то, что есть, — подчеркнула депутат. — Что касается введения сокращенной продолжительности рабочего дня, то за этим будущее».

Ранее депутат Государственной Думы Никита Чаплин предложил перенести один из дней длинных выходных на Старый Новый год. Это, по его словам, нужно, чтобы сделать разгрузку перед рабочими буднями и дать возможность россиянам выехать на дачи, пишет «Лента.ру».