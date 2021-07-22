Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым изменил правила внесения данных в паспорт гражданина России.
Теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет будут проставлять по желанию владельца документа. Отметки о ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе также станут добровольными, отметили "Ведомости".
При этом среди обязательных остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.
В апреле в МВД сообщали о планах к декабрю этого года выдавать в Москве электронные паспорта в виде пластиковой карты, где будут содержаться персональные данные и биометрия. Для получения такого документа необходимо сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию можно будет добавить электронную подпись. Получить электронный паспорт россияне смогут по желанию. На первом этапе планируется выдать не менее 100 тыс. таких паспортов.
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