Реклама
Прислать новость
«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц 16
Сегодня 12:12
Как замминистра природы Карелии стал властелином кольца 3
Сегодня 12:46
Пассажир поезда показал, как горит Карелия (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:00
Осторожно, стреляет! 6
Сегодня 10:17

Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях

Новости. Общество
18:40, 22 Июля 2021

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым изменил правила внесения данных в паспорт гражданина России.

Теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет будут проставлять по желанию владельца документа. Отметки о ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе также станут добровольными, отметили "Ведомости".

При этом среди обязательных остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

В апреле в МВД сообщали о планах к декабрю этого года выдавать в Москве электронные паспорта в виде пластиковой карты, где будут содержаться персональные данные и биометрия. Для получения такого документа необходимо сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию можно будет добавить электронную подпись. Получить электронный паспорт россияне смогут по желанию. На первом этапе планируется выдать не менее 100 тыс. таких паспортов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

Сегодня 10:50
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Осторожно, стреляет! 6
Сегодня 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
«Мы умоляли о помощи» 7
20.07.2021 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 12
19.07.2021 16:38
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 5
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»