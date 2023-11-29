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Россиянам развеяли популярный миф о ношении очков

Новости. Общество
00:10, 30 Ноября 2023
фото: © senivpetro / Freepik

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Офтальмолог объяснила, как ношение очков на самом деле влияет на зрение.

Утверждение, что ношение очков ухудшает зрение, — это не более чем миф, заверила офтальмохирург высшей категории Армине Геворкян. В беседе с «Лентой.ру» врач опровергла и другие популярные заблуждения о зрении.

Геворкян рассказала, что отказ от ношения очков, вопреки распространенному мнению, приводит к перенапряжению глазных мышц, что способствует еще большему снижению зрения. Ношение очков не только снимает нагрузку с глаз, но и останавливает ухудшение зрения, отметила она.

Не соответствует реальности и убеждение, что с возрастом проблемы с близорукостью решатся сами по себе, продолжила врач. Причем, зачастую пациентов в этом убеждают сами офтальмологи.

«Известно, что ближе к 40 годам человек начинает хуже видеть вблизи. Многие уверены, что минус, который был изначально, компенсируется появляющейся возрастная дальнозоркость и зрение за счет нее выравнивается. Развитие возрастной пресбиопии — это не решение проблем близорукости, а новая патология глаза. Таким образом, глаз видит нечетко не только вдаль, но и вблизи», — сказала Армине Геворкян.

Собеседница «Ленты.ру» назвала заблуждением и утверждение, что зрение можно восстановить гимнастикой для глаз. Гимнастика, по словам Геворкян, — это всего лишь возможность снизить мышечное напряжение и другие симптомы переутомления. Упражнения помогают тренировать глазные мышцы и способствуют притоку крови к сетчатке, но улучшить зрение с их помощью невозможно.

Не совсем соответствует действительности, по словам офтальмолога, и утверждение, что зрение портится от просмотра телевизора. Маленькое расстояние до монитора телевизора, гаджета или компьютера действительно пагубно влияет на здоровье глаз и остроту зрения. Глаз реже моргает, а значит, нарушается естественное увлажнение, происходит перенапряжение глазных мышц и удлинение глазного яблока. Все это усугубляет близорукость, предупредила Геворкян.

«Если же речь идет о безопасном расстоянии (не менее трех метров) и длительности не более двух-трех часов, тогда за остроту зрения можно не волноваться», — объяснила Армине Геворкян.

Напоследок врач развеяла миф, что к врачу можно не ходить, если зрение не беспокоит. «Патологии глаза могут развиваться в любом возрасте и зачастую проходить без симптомов, — предупредила Геворкян. — Отсутствие жалоб — не повод пренебрегать ежегодной проверкой зрения. Особенно это касается детей и подростков, а также людей старше 40 лет».

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