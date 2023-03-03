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Россиянам стали отказывать в покупке автомобилей в Казахстане: там они дешевле и без санкций

Новости. Общество
20:30, 05 Марта 2023
фото: © ИТАР-ТАСС/Митя Алешковский

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В конце минувшего года стало известно об ограничениях, накладываемых властями Казахастана на покупку авто россиянами.

Бывшая советская республика входит в Евразийское экономическое сообщество и Таможенный союз. Поэтому покупка там автомобилей возможна без дальнейшей растаможки на Россию.

Однако казахстанцам, судя по всему, самим перестало хватать новых автомобилей на фоне ажиотажного спроса от северных соседей. Поэтому, хотя на внутреннем рынке страны автомобили есть (причем в том числе «санкционных» в России марок), просто приобрести машину, имея деньги и российский паспорт, уже осенью 2022 года стало практически невозможно.

О том, как эти ограничения реализуются на деле, «МК» узнал от одного из покупателей.

— У дилера Hyundai сказали, что оформлять покупку будут только на казахстанский паспорт или вид на жительство, — перечисляет Олег. — На мой вопрос, а можно ли как-то договориться, предложили одно: искать местного, через которого можно приобрести. Готовых посредников у салона нет, похоже, что они вообще не заинтересованы в продаже россиянам.

Приобрести автомобиль собеседнику «МК» все-таки удалось — как и ожидалось, через местного посредника. Однако искать его пришлось по объявлениям на российских порталах — то есть из числа тех, кто изначально готов работать с россиянами. 

Новая Hyundai i30 в Караганде стоит от 10,79 млн тенге — это 1,87 млн рублей. Объявления с этим же автомобилем в Москве сейчас начинаются от 2,05 млн рублей. При этом более солидное авто — Hyundai Santa Fe — в Караганде обойдется от 17,59 млн тенге (3 с небольшим миллиона рублей). А в Москве этот же большой кроссовер начинается от 4,8 млн рублей.

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