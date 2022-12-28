Россиянам вернули возможность скачивать операционную систему Windows

Компания Microsoft вернула возможность скачивать в России известную операционную систему без использования VPN.

Американская корпорация Microsoft вернула возможность скачивания операционной системы Windows для россиян — пользователи могут снова скачать и установить Windows 11, 10, Windows 8.1. и Windows 7, в этом убедился корреспондент ТАСС.

Страница для скачивания операционной системы вновь стала доступной для пользователей на русском языке без использования VPN. В частности, скачать и установить Windows можно через специального помощника по установке, скачать который также предлагается на сайте корпорации.

Первыми на возвращение возможности скачивания и установки Windows для россиян обратили внимание «Известия». Как рассказал изданию IT-эксперт Дмитрий Бевза, скорее всего, это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows. По его словам, из-за геоблокировки для пользователей из России была затруднена возможность легальной переустановки ОС на новое устройство или при замене жесткого диска. Использование Windows частными лицами не подпадает ни под какие санкции, подчеркнул эксперт.

«Поэтому предоставление пользователям, ранее купившим ПО, доступа к загрузке софта и обновлений — логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права», — рассказал «Известиям» коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

Ранее в сентябре ТАСС сообщал о том, что Microsoft ограничила для россиян возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11. При попытке скачать и установить обновление через Центр обновления Windows операционная система предлагала перейти на официальный сайт компании. На сайте же при попытке скачать специальную программу-загрузчик последней версии Windows открывалось пустое окно браузера, скачивания не происходило.