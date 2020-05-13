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Россиянам временно разрешили приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Новости. Общество
22:00, 13 Мая 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Госдума приняла закон, разрешающий временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля.

Это связано с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания и водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО, пишет издание "РИА Новости".

Закон разрешает в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

Страхователь в этом случае должен будет предоставить такие документы в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года. Если он этого не сделает, то страховщик в случае ДТП получает право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме. При этом правительство РФ будет вправе продлить данные сроки, но не более чем на 90 дней.
 
В законе также содержатся нормы, касающиеся индивидуализации тарифов ОСАГО, которые позволят страховщикам при установлении их ставок учитывать личностные характеристики страхователя и водителей, в том числе наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил его эксплуатации.

Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, но большинство его норм начнут действовать через 90 дней после этого.

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