Россиянам запретят готовить на газовых плитах без техобслуживания

С января 2021 года в России нельзя будет использовать газовые плиты, если они не прошли техническое обслуживание.

Запрет на приготовление пищи на газовых плитах без техническое обслуживание вводится с 1 января 2021 года, пишет РИА Новости.

"При эксплуатации газовых приборов запрещается <…> пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке", — говорится в правилах противопожарного режима в России, утвержденных постановлением правительства.

Также, согласно правилам, запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

"При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня", — говорится в правилах.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.