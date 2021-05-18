Россиянам запретят участвовать в деятельности нежелательных организаций даже за рубежом

В Госдуме решили уточнить квалифицирующие признаки для отнесения неправительственных организаций к числу нежелательных в России.

Государственная Дума одобрила 18 мая в первом чтении законопроект, который устанавливает запрет для граждан страны участвовать в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций не только в России, но и за ее пределами. Кроме того, как пишет ТАСС, законопроект вводит дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций «в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства».

С такой инициативой выступили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что комиссия выявила случаи участия россиян в проходящих за рубежом тренингах «по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств».