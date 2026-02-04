Россияне готовы променять высокие зарплаты на спокойные офисы

В России набирает силу тренд на «спокойную» работу. Специалисты из ИТ, финансов и юриспруденции всё чаще готовы соглашаться на снижение зарплаты на 10-15% ради стабильного графика, отсутствия переработок и здоровой атмосферы в коллективе. О

собенно этот тренд заметен среди молодых родителей, людей старше 45 лет и профессионалов, переживших выгорание в стрессовых проектах. Как отмечает «Российская газета», вопросы о стиле управления и нагрузке кандидаты стали задавать уже на первых этапах собеседования.

Работодатели, в свою очередь, начали использовать комфорт как конкурентное преимущество. Крупные компании добавляют в соцпакет консультации психологов, гибкий график и удалённую работу, чтобы привлечь лучших кандидатов.

Однако эксперты, опрошенные изданием, предупреждают: формулировки о «дружном коллективе» в вакансиях нередко остаются лишь маркетинговым ходом, а реальная стабильность в условиях меняющегося рынка — большая редкость.

