Россияне хотят провести летний отдых в Карелии

Опрос показал, куда бы россияне отправились этим летом, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они отправились этим летом. В опросе не учитывались курорты Крыма и Краснодарского края.

Напомним, в Кремле посоветовали российским туристам подходящие места для отдыха внутри страны грядущим летом. Спецпредставитель президента Сегрей Иванов порекомендовал туристам съездить в Калининград, на Балтийское побережье, на Куршскую косу, в Карелию, Кижи, на Валаам, а также посетить территории от плато Путорана на Таймыре до Хакасии и назвал Якутию.

Большинство россиян (35,67%) хотели бы отдохнуть этим летом в Калининградской области. На втором месте – Карелия: 35,09% туристов с удовольствием бы ездили на Валаам и Кижи.

По данным опроса Tvil.ru, российские туристы также хотели бы слетать на Камчатку, в Приморский край. Меньше всего они делают побывать в Хакасии, на плате Путорана на Таймыре и в Якутии.