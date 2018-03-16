Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 16 Марта 2018

Россияне избавляются от подарков, полученных на "гендерные" праздники

По теме

Минздрав рекомендовал регионам сформировать запас обезболивающих лекарств
16.03.18 22:00
"ВКонтакте" появилось приложение для знакомств
16.03.18 21:30
Согласие россиян на посмертное донорство могут внести в водительские права
16.03.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Количество объявлений о продаже товаров резко выросло после 23 февраля и 8 марта.

Жители России продают в интернете подарки, полученные на 23 февраля и 8 Марта, которые им не понравились, рассказывают "Известия". Сервис бесплатных объявлений "Юла" после гендерных праздников зафиксировал рост числа предложений о продаже различных товаров.

25 февраля среди продавцов на 20% выросло число мужчин, 9 марта, наоборот, активизировались женщины. Они предлагали товары для дома и дачи, а также бытовую технику. Больше стало после 8 Марта объявлений о продаже товаров для красоты и здоровья и даже автомобильных аксессуаров. Причем автотовары продавать приходится самим дарителям: после 23 февраля среди продавцов в этой категории выросло количество женщин, то после 9 марта - мужчин.

После праздников активно распродавались предметы гардероба. И если рост числа предложений мужских вещей зафиксирован и 25 февраля, и 9 марта, то женские начали распродавать после женского праздника.

Сложнее всего оказалось угадать с подарками детям. Детских товаров 9 марта продавали на 71% больше, чем днем раньше, а в категории "детский гардероб" рост составил рекордные 105%.

По теме

Минздрав рекомендовал регионам сформировать запас обезболивающих лекарств
16.03.18 22:00
"ВКонтакте" появилось приложение для знакомств
16.03.18 21:30
Согласие россиян на посмертное донорство могут внести в водительские права
16.03.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле

Аналитика

Сегодня 15:40
Обществоведение
Каждый голос – решающий
Петрозаводчанам 18 марта предстоит выбрать проекты благоустройства общественных территорий по программе "Комфортная городская среда".
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 4
14.03.2018 11:01
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

Еженедельная информационная программа СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 09:19
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»