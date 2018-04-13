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Новости. Общество
23:30, 13 Апреля 2018

Россияне избежали весеннего обострения и отказались от секс-игрушек

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Спрос на секс-игрушки у россиян упал с приходом весны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования самых популярных запросов в интернет-магазинах AliExpress и Tmall в марте, которое поступило в редакцию Ленты.ру.

"Запрос "секс-куклы" показал в марте-апреле снижение на три процента, хотя всю зиму эта категория была в числе наиболее популярных", — говорится в исследовании.

В нем отмечается, что весной в целом интерес покупателей к товарам, на которые зимой был высокий спрос, падает. В частности, алмазная вышивка (один из наиболее популярных запросов в декабре-январе) переместилась на 150-е место.

Список самых популярных запросов на AliExpress в марте возглавили продукты Xiaomi — бренд сохраняет спрос независимо от сезона и служит одним из самых популярных товаров у покупателей из России, говорится в исследовании. В рейтинг также вошли такие запросы, как "наушники", "смартфон", "телефон", Apple и рюкзаки. Высокий интерес покупатели проявили к зубной щетке Oral-B.

Как отмечается в исследовании, из-за теплой погоды покупатели стали больше интересоваться такими товарами, как солнечные очки, купальники и товары для активного отдыха и проведения времени на свежем воздухе. Помимо этого, в связи с близким завершением учебного года сервисы зафиксировали рост числа запросов "платье на выпускной".

Наиболее популярными запросами в маркетплейсе Tmall стали Xiaomi, продукты Apple и Samsung, а также "смартфон".

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