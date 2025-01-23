Россияне массово заразились неизвестной болезнью на курорте

Россияне заразились неизвестной болезнью в Таиланде.
Вспышка заболевания произошла на Пхукете и Пхангане, сообщает паблик издания «Лента.ру».
Россияне жалуются на температуру, которая держится около недели, потерю голоса, першение в горле и сильный озноб. При этом у некоторых заболевших до месяца сохраняется сильный кашель, который обычно встречается при бронхите или туберкулёзе.
Местные врачи ставят россиянам диагноз «грипп», однако пока случаи гриппа официально не были выявлены.
В Таиланде серьёзно обеспокоены ситуацией, отмечает источник.
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