Россияне массово заразились неизвестной болезнью на курорте

Россияне заразились неизвестной болезнью в Таиланде.

Вспышка заболевания произошла на Пхукете и Пхангане, сообщает паблик издания «Лента.ру».

Россияне жалуются на температуру, которая держится около недели, потерю голоса, першение в горле и сильный озноб. При этом у некоторых заболевших до месяца сохраняется сильный кашель, который обычно встречается при бронхите или туберкулёзе.

Местные врачи ставят россиянам диагноз «грипп», однако пока случаи гриппа официально не были выявлены.

В Таиланде серьёзно обеспокоены ситуацией, отмечает источник.