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Новости. Экономика
16:28, 09 Ноября 2018
фото: fishki.net / Фёкла

Россияне могут получить прописку на даче

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С первого января 2019 года россияне смогут узаконить свое круглогодичное проживание на дачах, получив постоянную регистрацию, которую часто называют пропиской.

По сообщению РБК, для получения постоянной регистрации по новому закону загородный дом должен быть капитальным, иметь коммуникации и соответствовать требованиям для круглогодичного проживания. Для этого собственнику придется доказать, что строение пригодно для постоянной эксплуатации.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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