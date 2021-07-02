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Россияне начали активно скупать автомобили «Лада»

Новости. Экономика
22:30, 02 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Автоваз» за первое полугодие 2021 года продал на порядок больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.

«АвтоВАЗ» с января по июнь продал 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 51 процент больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9 процента выше результатов первого полугодия 2019 года, говорится на сайте компании. Эти данные приводит Лента.ру.

В июне россияне бросились скупать Lada. Всего было продано 40 096 штук (плюс 43,1 процента к июню 2020 года и плюс 30,3 процента по сравнению с июнем 2019 года). Основным драйвером продаж остается Lada Granta, Vesta занимает второе место, на третьем месте оказались пассажирские и легкие коммерческие версии семейства Largus.

Продолжают расти и показатели по моделям семейства Niva — совокупные продажи Niva Travel и Niva Legend в июне составили 5399 машин.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» повысил цены на свою продукцию с июля. Одни из самых популярных в России автомобилей подорожали на 2-4 процента. Наименьшее повышение коснулось Granta и Vesta — примерно на 2,3 процента. Сильнее всего подорожала пятидверная модель внедорожника Niva Legend — на 4,25 процента. 

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