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Россияне нашли возможность въезжать в Финляндию по туристической визе

Новости. Общество
20:30, 13 Октября 2022
фото: © Александр Демьянчук / ТАСС

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Найден способ обхода официального запрета о пересечении финской границы по туристическим визам, но у него есть ограничения и риски.

Как сообщает «Фонтанка.ру», россияне могут въехать в Финляндию с туристической визой для транзита из России и обратно. По крайней мере, если верить объяснениям посольства и пограничной службы. Но есть нюанс. Риск только один — в случае неудачи визу могут аннулировать.

Транзит через Финляндию для россиян все еще открыт. Но только если они направляются не в другие страны Шенгенской зоны, а в государства за её пределами, заявили в посольстве Суоми в Москве. Это же подтвердила ранее пограничная служба республики.

«Вы можете путешествовать транзитом через Финляндию только напрямую в страну, не входящую в Шенгенскую зону», — ответило посольство на вопрос корреспондента «Фонтанки».

То есть можно отправиться через аэропорт Хельсинки в США, Великобританию, Канаду, Японию, Хорватию, Кипр, Болгарию, Сербию, Румынию, Турцию или Египет с Таиландом.

«Транзит в третьи страны разрешен в том случае, если въезд в третью страну является гарантированным и у путешественника имеется план немедленного транзита», — говорится в разъяснениях пограничной службы.

Но у россиян должны быть необходимые проездные документы для путешествия в третью страну и действующая шенгенская виза.

«Вы должны иметь возможность подтвердить цель въезда — транзита при пограничном контроле», — уточнили в посольстве. То есть предъявить билеты, показать визы или другие разрешения для посещения этих стран, если они требуются.

При этом двойной транзит не допускается — нельзя из Финляндии для начала поехать в другую страну Шенгена. Улетать и пересекать границу Шенгенской зоны надо именно из Суоми.

В пограничной службе на вопросы корреспондента «Фонтанки» пока не ответили, но из разъяснений, которые получили другие россияне, понятно, что в Финляндии задерживаться нельзя: рейс должен вылететь не позднее утра следующего дня после прибытия в Финляндию.

С возвратом через Суоми в Россию проще. Россиянам можно въехать в Финляндию из других стран Шенгена по земле или воздуху или прибыть самолетом из других стран, с условием, что они как можно скорее проследуют через границу в Россию. Путешественник должен доказать, что он гарантированно возвращается на Родину.

Подчеркнем важный нюанс. Это описание пока только теоретической опции транзита через Финляндию для россиян. Это и подчеркивают в посольстве.

«Предварительные разрешения или предварительные решения о пересечении границы не будут выдаваться ни при каких обстоятельствах. Решение о разрешении на въезд в Финляндию всегда принимается на пограничном контроле финской пограничной службой», — отметили в посольстве.

В чатах путешественников новую возможность активно обсуждают, но побаиваются. И вполне обоснованно. В случае, если пограничникам Суоми что-то не понравится в планах путешественника и ему откажут во въезде в страну, могут лишить визы, если она выдана Финляндией.

«Финляндия вправе отменить на границе выданную ею визу при отсутствии предпосылок для въезда в страну. Отмена визы оформляется решением, которое можно обжаловать в суде», — сообщили ранее в посольстве.

Относительно виз, выданных другим государством — участником Шенгенского соглашения, такого риска нет.

«Финляндия вправе отказать во въезде по ним при отсутствии предпосылок для въезда. Однако Финляндия не будет отменять такие визы по собственной инициативе, то есть без отдельной просьбы со стороны другого государства — участника Шенгенского соглашения», — отметили финские дипломаты.

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