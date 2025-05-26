Россияне назвали главную причину отказа в получении виз

Эксперты опросили россиян, поучавших визы и сталкивавшихся с отказами в их выдаче.

В ходе опроса эксперты выяснили главную причину отказа россиянам в получении визы, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные онлайн-сервиса для поиска и бронирования туров Onlinetours. Так, 18% опрошенных отказали в визе из-за слишком низкого дохода — эта причина заняла первое место.

Еще 15% заявили, что им не давали визу из-за ошибок в документах, а 12% опрошенных не располагали бронью в отеле. Еще 10% столкнулись с подозрениями в нелегальной миграции.

При опросе почти половина, 41%, признались, что откажутся лот поездки, если визовый процесс окажется слишком сложным, они откажутся от поездки. «Особенно это касается стран Шенгенской зоны, США и Великобритании — именно эти направления чаще всего называют „не стоящими“ хлопот», — сообщила пресс-служба Onlinetours.