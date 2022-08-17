Россияне назвали комфортный доход на пенсии

Опрос показал, что россияне рассчитывают получать на пенсии 50-100 тыс. рублей.

Большинство россиян рассчитывают на получение дополнительного дохода на пенсии, для комфортной жизни им нужно 50–100 тыс. рублей, выяснили сервис «Работа.ру» и «СберНПФ», проведя опрос, результаты которого имеются в распоряжении «Известий».

Большая часть (84%) опрошенных россиян планируют выход на пенсию позже 50 лет. Из них 24% — в 60–65 лет, 22% — в 55–60 лет. Каждый пятый (20%) хочет закончить карьеру в 50–55 лет, 18% признаются, что собираются выйти на пенсию позже 65 лет. 10% хотели бы завершить трудовую деятельность до 45 лет, а 6% — в возрасте до 35 лет.

Также 84% россиян, принимавших участие в опросе, планируют получать дополнительный доход на пенсии. Не планируют этого делать или не задумываются об этом только 16% респондентов. При этом 46% участников исследования заявили, что собираются жить на собственные накопления. Почти столько же (43%) надеются на пассивный доход от вкладов, инвестиций и накопительных счетов. Каждый четвертый участник опроса признается, что рассчитывает на доходы от собственного бизнеса (24%), еще 19% хотели бы получать финансовую поддержку от родственников и детей.

Большинство россиян, участвовавших в опросе, сошлись во мнении, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода от 50 до 100 тыс. рублей. 18% претендуют на 100–150 тыс. рублей в месяц. Притязания 15% опрошенных ограничиваются доходом до 50 тыс. рублей, а 10% указали сумму 150–200 тыс. рублей. Столько же респондентов заявили, что считают достаточным доход от 200 тыс. рублей.