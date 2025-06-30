Россияне назвали любимые и нелюбимые школьные предметы

Один и тот же предмет чаще всего назвали как любимым, так и нелюбимым.

Согласно опросу сервиса SuperJob, математика оказалась самым популярным школьным предметом среди россиян. Результаты опубликовали РИА Новости.

Исследование, в котором участвовали 3000 человек старше 18 лет, показало, что 29% респондентов назвали «царицу наук» своей любимой дисциплиной. При этом та же математика вошла и в тройку нелюбимых предметов, набрав 15% голосов.

Второе место в рейтинге предпочтений заняла история (24%), а третье место разделили литература и физкультура (по 20%). Русский язык оказался на четвертой позиции с 18% голосов. В пятерку лидеров также вошли информатика и иностранные языки, которые нравились 17% опрошенных.

Химия возглавила антирейтинг школьных предметов — ее не любили 27% россиян. Физика заняла второе место среди нелюбимых дисциплин (22%), а математика — третье (15%). Каждый восьмой участник опроса признался, что не любил рисование, каждый девятый — физкультуру. При этом 29% респондентов заявили, что у них вообще не было нелюбимых предметов в школе.

Исследование выявило гендерные различия в предпочтениях. Мужчины чаще выбирали историю, физкультуру, информатику и географию, а женщины — русский язык, литературу, биологию и музыку. Молодые респонденты до 35 лет чаще называли любимыми предметами языки и обществознание, в то время как старшее поколение предпочитало математику и историю.