Россияне назвали лучший способ поиска "второй половинки"

Больше половины россиян (63%) считают поиск "второй половинки" через друзей и знакомых наиболее действенным способом.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.



Однако при этом отмечается, что россияне стали реже обращаться к помощи родственников и друзей для устройства личной жизни. В 2015 году эта доля составляла 35%, в то время, как в 2018 — только 22 процента.

А вот к поиску возлюбленного через интернет 51% респондентов относится скорее скептически, но посещавшие сайты знакомств, напротив, в большинстве своем (58%) считают данный способ эффективным. В социальных сетях и на сайтах знакомств пару искали 19% опрошенных.

Самым нераспространенным способом знакомства стало обращение к "специалистам". Только четыре процента респондентов сообщили, что пользовались услугами свахи. В брачные агентства обращался только один процент опрошенных граждан.