Россияне назвали ожидаемую зарплату в 2024 году

Жители России предполагают получать в наступившем году более 100 тысяч рублей.

Российская экономика «раскочегарилась» ближе к концу 2023 года. В его первой половине экономическая активность в стране была не самая высокая, однако летом, осенью и в начале зимы ситуация выправилась и рост заметно ускорился. В частности, об этом свидетельствуют зарплатные ожидания россиян. Наши последние социологические исследования показывают, что те, кто сегодня ищет работу, в среднем ориентируются на зарплату в 115 тыс. рублей в месяц», — пояснил Зубец «Российской газете».

Вообще зарплатные ожидания — это хороший показатель экономической динамики, считает он. «Когда люди ищут работу, они прикидывают, на какой доход они могут рассчитывать исходя из конъюнктуры рынка труда, в силу чего зарплатные ожидания довольно близко отражают экономические реалии. В начале 2022 года доход, на который ориентировались соискатели, составлял примерно 96 тыс. рублей в месяц, в апреле 2022 года он снизился до 94 тыс., а летом вернулся на уровень около 100 тыс. в месяц. Далее прогресс замедлился. К маю 2023 года зарплатные ожидания поднялись, но незначительно, до 106 тыс. рублей. И вот в конце года мы увидели новый рывок желаемого дохода до 115 тыс., при этом его медианное значение тоже поставило рекорд и поднялось до 93 тыс. рублей в месяц», — пояснил Алексей Зубец.

По его мнению, это говорит о том, что к концу года возможности найти хорошую работу с высокой зарплатой улучшились. Что, в свою очередь, свидетельствует об устойчивом прогрессе российской экономики, несмотря на все сложности и новые пакеты санкций.

При этом целый ряд экспертов считают, что недостаток рабочих рук — это один из главных ограничителей экономического роста. Но для простых людей он оборачивается благом, потому что заставляет работодателей повышать зарплату. «Так что рынок труда, на котором многие годы правили бал наниматели, за последние полтора года превратился в рынок работника. Что наконец должно заставить предпринимателей серьезно нарастить инвестиции в рост производительности труда», — подчеркивает эксперт.