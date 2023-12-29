Праздничное настроение создали новоселам в районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.12.2023 13:10
Жильцы петрозаводской высотки пожаловались на отсутствие отопления в аномальные морозы
Сегодня 11:43
Вместо сладкого врач посоветовал выбрать сало
Сегодня 00:10

Россияне назвали ожидаемую зарплату в 2024 году

Новости. Экономика
20:30, 06 Января 2024
фото: © Maria Saifutdinova / istockphoto

Новости партнеров

Жители России предполагают получать в наступившем году более 100 тысяч рублей.

Российская экономика «раскочегарилась» ближе к концу 2023 года. В его первой половине экономическая активность в стране была не самая высокая, однако летом, осенью и в начале зимы ситуация выправилась и рост заметно ускорился. В частности, об этом свидетельствуют зарплатные ожидания россиян. Наши последние социологические исследования показывают, что те, кто сегодня ищет работу, в среднем ориентируются на зарплату в 115 тыс. рублей в месяц», — пояснил Зубец «Российской газете».

Вообще зарплатные ожидания — это хороший показатель экономической динамики, считает он. «Когда люди ищут работу, они прикидывают, на какой доход они могут рассчитывать исходя из конъюнктуры рынка труда, в силу чего зарплатные ожидания довольно близко отражают экономические реалии. В начале 2022 года доход, на который ориентировались соискатели, составлял примерно 96 тыс. рублей в месяц, в апреле 2022 года он снизился до 94 тыс., а летом вернулся на уровень около 100 тыс. в месяц. Далее прогресс замедлился. К маю 2023 года зарплатные ожидания поднялись, но незначительно, до 106 тыс. рублей. И вот в конце года мы увидели новый рывок желаемого дохода до 115 тыс., при этом его медианное значение тоже поставило рекорд и поднялось до 93 тыс. рублей в месяц», — пояснил Алексей Зубец.

По его мнению, это говорит о том, что к концу года возможности найти хорошую работу с высокой зарплатой улучшились. Что, в свою очередь, свидетельствует об устойчивом прогрессе российской экономики, несмотря на все сложности и новые пакеты санкций.

При этом целый ряд экспертов считают, что недостаток рабочих рук — это один из главных ограничителей экономического роста. Но для простых людей он оборачивается благом, потому что заставляет работодателей повышать зарплату. «Так что рынок труда, на котором многие годы правили бал наниматели, за последние полтора года превратился в рынок работника. Что наконец должно заставить предпринимателей серьезно нарастить инвестиции в рост производительности труда», — подчеркивает эксперт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.12.2023, 11:19
Эксперты объяснили рекордное падение рубля
03.01.2024, 14:48
Финляндия изменила требования для получения визы
03.01.2024, 09:00
Стало известно, как долго продлятся морозы в Карелии
03.01.2024, 22:00
В России введены новые штрафы для владельцев недвижимости
03.01.2024, 12:31
Рядом с границей России прекратила существование непризнанная республика
02.01.2024, 10:00
Опубликован суровый прогноз погоды в Петрозаводске на ближайшие трое суток

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.