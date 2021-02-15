Россияне назвали причины недовольства начальством

Около 67 процентов россиян оказались довольны своими трудовыми отношениями с начальством, однако треть опрошенных отметили, что их не устраивает общение с руководством.

Об этом говорится в исследовании "Работа.ру" (есть в распоряжении "Ленты.ру").

Среди причин недовольства респонденты назвали манипуляцию со стороны начальства, такой ответ дали 36 процентов опрошенных. Россияне сталкивались с угрозами понижения зарплаты, увольнения или увеличения объемов работы. Около 29 процентов указали, что не считают своего начальника компетентным профессионалом.

Еще четверть участников опроса недовольны личными качествами руководителей, а 24 процента рассказали, что вышестоящие коллеги проявляют агрессию по отношению к подчиненным. Не устраивают звонки и сообщения в нерабочее время еще 18 процентов участников опроса. Около 15 процентов пожаловались на нежелание начальства их повышать, а 7 — на сплетни, распространяемые руководителем.