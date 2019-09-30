Россияне назвали "субъективный" предел бедности

Семью можно считать бедной, если средний доход одного ее члена не превышает 12,5 тысячи рублей.

В представлении россиян семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тыс. руб., следует из исследования Левада-центра, пишет РБК. Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб.

Между тем россияне полагают, что для поддержания нормального уровня жизни семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.

Авторы исследования также попросили респондентов назвать объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц, и он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода — 16,8 тыс. руб. Нормальный в восприятии россиян доход получают только 7% опрошенных, следует из результатов опроса.

Как свидетельствуют результаты опроса, порядка 40 процентов участников исследования имеют ежемесячный доход ниже 12,5 тысячи рублей.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян падают в течение пяти лет и с 2014 года снизились на 8,3 процента. По итогам 2019 года в Минэкономразвития ожидают, что доходы покажут околонулевой рост.