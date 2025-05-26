Россияне назвали свои любимые летние блюда

Молодежь предпочитает шашлыки, а люди постарше выбирают окрошку.

Опрос показал, что больше всего жители страны любят окрошку – ее выбрали 40% участников исследования. На втором месте с небольшим отставанием от лидера шашлык – 36% голосов. Свекольник, как оказалось, менее популярен – его предпочитают всего 4% россиян.

Еще 19% опрошенных назвали другие любимые летние блюда, в том числе кукурузу, кабачковые оладьи, овощные салаты, щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое. Это выяснили выяснили аналитики SuperJob, результаты исследования опубликовали РИА Новости.

Исследование показало, что вкусы мужчин и женщин отличаются. Окрошка больше нравится мужчинам (42%), чем женщинам (38%). А вот свекольник, наоборот, чаще выбирают женщины (8% против 1% у мужчин).

Шашлык одинаково популярен у обоих полов – его любят 37% мужчин и 36% женщин. Возраст тоже влияет на предпочтения. Люди от 35 до 45 лет чаще выбирают окрошку (46%), а молодежь до 35 лет больше любит шашлык (56%). Также выяснилось, что чем выше доход, тем больше люди предпочитают окрошку, тогда как популярность шашлыка с ростом благосостояния снижается. Опрос проводился среди 1600 человек.