Россияне оказались любителями попсы и шансона

Почти 70% граждан России слушают музыку ежедневно или через день, при этом большинство из них предпочитает отечественную попсу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", пишет "Лента.ру".

Отмечается, что среди участников опроса всех возрастов 67 процентов респондентов отдали предпочтение российской и советской поп-музыке. Вторым по популярности в стране оказался шансон — за него проголосовали 30 процентов респондентов. За ним следует классическая музыка с 22 процентами опрошенных.

Любимым артистом россиян оказался Филипп Киркоров — за него проголосовали восемь процентов респондентов разных возрастных категорий. Второе место разделили Алла Пугачева и Стас Михайлов (пять процентов). Граждане в возрасте от 18-ти до 24 лет предпочитают слушать Егора Крида, Тимати и Николая Баскова.

В рамках опроса у россиян также поинтересовались, каких тем исполнителям следует избегать в песнях. 46% респондентов назвали насилие и суицид, 41% — алкоголь и наркотики, 34 % — секс и половые отношения. 19% россиян посчитали, что в музыке можно затрагивать любые темы.