Россияне описали идеального работодателя

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Эксперты аналитического центра НАФИ выяснили, кого россияне считают идеальным работодателем.
Согласно опросу, 75% респондентов назвали самой важной характеристикой идеального работодателя высокую зарплату, 63% — хороший социальный пакет.
Стабильность компании оказалась решающим фактором для 51% опрошенных, а возможность продвижения по карьерной лестнице — для 45%.
По мнению 29% участников опроса, важны дружеские отношения в коллективе, а профессиональный рост и возможность обучения сотрудников играют роль для 25% и 24% респондентов соответственно, пишет РИА Новости.
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