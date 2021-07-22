Россияне ожидают ухудшения жизни

Больше половины россиян ожидают ухудшения экономической ситуации в ближайшие три месяца.

Международная исследовательская компания Ipsos провела исследование общественных настроений и выяснила, что в первом квартале 2021 года 76% россиян заметили изменения в экономической ситуации в худшую сторону. Результаты исследования есть в распоряжении издания «Inc».

Согласно новому исследованию Ipsos, большинство (76%) отметили изменение в экономической ситуации в худшую сторону за последние три месяца, каждый пятый (19%) считает, что ситуация осталась без изменений, а всего 5% опрошенных посчитали, что стало лучше.

Ожидания, которые россияне строят на ближайшие три месяца: примерно каждый второй убежден, что станет еще хуже, — таких граждан 55%. Каждый третий (34%) убежден, что не стоит ждать изменений в какую-либо сторону, и оставшиеся 11% считают, что экономическая ситуация в скором времени изменится к лучшему.

Также на днях стали известны и результаты других исследований. За первую половину 2021 года у 34% сотрудников российских компаний упала мотивация на работе. Об этом говорится в опросе разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан».

Исследование провели и СК «Росгосстрах жизнь», оно о переработках на работе. Более 70% опрошенных, работающих в сфере МСБ, говорят о наличии переработок, почти половина пожаловались на периодические переработки.