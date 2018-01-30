Россияне перестали экономить на еде

Россияне привыкли к экономическому кризису, меньше тревожатся из-за него и отказываются от радикальных способов преодоления проблем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного холдингом "Ромир", пишет "Лента.ру". Доля тех, кто планирует экономить на самом необходимом, вплоть до еды, значительно сократилась: в 2016 году она составляла 66 процентов, в декабре 2017-го — 48 процентов.

"В конце 2017 года восприятие россиянами экономической ситуации в стране значительно изменилось, причем в лучшую сторону. По состоянию на конец прошлого года о своих ощущениях, что страна пребывает в кризисе, заявили 40 процентов респондентов, тогда как в начале 2016 года таких ответов насчитывалось 71 процент", — отмечается в материалах холдинга.

Градус тревожности по поводу состояния экономики также снизился, констатируют эксперты: "То есть можно говорить о том, что, по ощущениям россиян, национальная экономика потихоньку начинает восстанавливаться".

Тем не менее, большинство опрошенных — 80 процентов — жаловались на рост цен. "Чаще, чем в среднем по выборке, на подорожание товаров и услуг жаловались респонденты старше 60 лет, россияне с низким доходом, жители мегаполисов", — указывается в исследовании.

Также можно предположить, что россияне свыклись с новым курсом валют, чаще о падении рубля продолжают говорить только граждане с высокими доходами и жители городов-миллионников, отмечают эксперты.

По данным "Ромира", личная инфляция россиян в 2017 году оказалась ниже официальной благодаря участию в различных предновогодних акциях.

Средний чек россиянина в декабре 2017 года при походе в магазин вырос до максимума и составил 586 рублей.