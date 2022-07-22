Россияне перевели рекордное количество денег в страны бывшего СССР

Страны СНГ в 2022 году приняли рекордный объем средств российских граждан.

Как пишет «Коммерсантъ», пик денежных переводов из России в страны СНГ пришелся на май и в ряде случаев достиг исторического максимума. Рост потока средств в страны Средней Азии был связан с открытием россиянами счетов и карт международных платежных систем, тогда как в страны Закавказья в основном обусловлен миграцией. Участники рынка полагают, что ажиотаж трансграничных переводов уже пошел на спад и в дальнейшем объемы вернутся к средним значениям предыдущих лет.

Центробанки большинства стран СНГ отмечают всплеск денежных переводов из России в апреле–мае. Так, в Армении в мае был установлен абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — из России поступило 266 $ млн, в то время как в марте показатель находился на уровне 115 $ млн. Предыдущий рекорд денежных переводов из России был зафиксирован в июле 2013 года — 194 $ млн. В Грузии также установлен исторический рекорд — сумма переводов из РФ выросла с 27 $ млн (14% от всех переводов) в марте до 313 $ млн в мае (62%). В июне поток несколько снизился — до 231 $ млн (54%), но остался на уровне, в разы превышающем прошлогодние показатели.

В Казахстане на переводы из России в марте приходилось 17,8% и всего 9,5 $ млн, но уже в мае поток вырос до 66% от общего объема, 94,6 $ млн. Переводы в Киргизию выросли с 139,6 $ млн (91%) в марте до 245,6 $ млн (95,5%) в мае, но здесь речь идет о возвращении к среднему уровню после провала в марте.

«Тенденция связана как с миграционными процессами, в частности с переездом россиян и их денег в Армению и Грузию, так и просто с выводом средств в более безопасные юрисдикции без релокации — так происходит в Узбекистане, Казахстане и Киргизии, включая переводы для пополнения открываемых там международных карт», — отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Многие россияне лично или через посредников открывали себе в банках ближнего зарубежья счета и карты международных платежных систем (см. «Ъ» от 5 апреля). Кроме того, с первых дней спецоперации на Украине участники рынка и профильные ассоциации говорили о массовом отъезде за рубеж в первую очередь IT-специалистов, как правило в Грузию, Армению, страны Прибалтики и на Кипр. Причинами стали релокация целых компаний и перемещение отдельных работников, выполняющих заказы зарубежных компаний. Оценки масштабов эмиграции россиян за рубеж в связи с событиями на Украине расходятся от десятков до сотен тысяч и даже миллионов.

Но если основной поток эмиграции уже в целом закончен, то использовать зарубежные счета и карточки стран ближнего зарубежья, по мнению главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, россияне продолжат.

В то же время, отмечает эксперт, граждане могут столкнуться с «растущими ограничениями обслуживания россиян в этих странах». Кроме того, в конце мая российский премьер Михаил Мишустин заявлял о возвращении в Россию значительной части уехавших специалистов: «Сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно».

Отчасти именно этим объясняется тот факт, что в июне, по данным тех центробанков, которые уже предоставили информацию за второе полугодие, рост объемов переводов начал замедляться. По словам главы «Национального платежного совета» Алмы Обаевой, «весной были паника и ажиотаж, сейчас все подуспокоилось». «Кто хотел перевести деньги за границу, уже это сделал, теперь переводы средств в ближнее зарубежье будут проходить в более традиционных объемах», — уверена она.