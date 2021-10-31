Россияне планируют встретить Новый год в Карелии

Туроператоры назвали направления, куда россияне планируют отправиться на Новый год.

Египет занимает первое место по бронированию туров на Новый год, ему отдают предпочтение порядка 40% туристов, в пятерку лидеров также входят Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы и путешествия по России, рассказали РИА Новости представители отрасли.

"Лидирует в списке предпочтений клиентов Tez Tour для отдыха в новогодний период - Египет. На долю этого направления приходится порядка 40% заявок от общего объема по компании. Далее следуют Турция - 20%, ОАЭ - 15% и Мальдивы - 14%. Пятую строчку занимает внутренний туризм. Кроме этого, встречаются заявки на отдых в высокие зимние даты в Мексике, Доминикане, Венгрии, на Шри-Ланке, Маврикии, Кубе и некоторых других странах", - рассказали в пресс-службе туроператора.

Порядка 40% от объема продаж на период с 30 декабря по 9 января Египет занимает и у туркомпании "TUI Россия". "Это направление, после открытия в августе, стремительно ворвалось в топ и потеснило признанных лидеров предыдущих лет - Турцию и ОАЭ, которые с показателями 21% и 20% соответственно расположились за ним. Далее - Россия и Мальдивы", - указали в туроператоре.

В "TUI Россия" рассказали, что среди внутренних направлений самым популярным является регион Сочи, на него приходится половина всех заявок. За ним следуют путешествия в Великий Устюг - 13%, Шерегеш - 12%, Кавказские Минеральные Воды - 5% и Геленджик - 4%.

"Туроператор отмечает наметившийся тренд роста интереса к экскурсионным турам. В лидерах - Казань и Санкт-Петербург, с небольшим отставанием за ними следуют Москва, Калининград и Иркутск, а также туры по маршруту Золотого кольца. Все больше туристов в качестве места встречи Нового года выбирают Карелию", - добавили в туркомпании.

По данным сервиса путешествий Tutu.ru, лидером на внутренних авианаправлениях из Москвы на Новый год является Симферополь, куда продано 6,8% билетов, за ним Сочи - 6,2%, Калининград - 4,4%, Кавказские Минеральные Воды - 3,6% и Петербург - 2,7%.