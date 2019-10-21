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Новости. Общество
18:40, 21 Октября 2019
фото: ©pixabay.com

Россияне подсели на антидепрессанты

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Продажи психотропных и седативных препаратов за год выросли на 13–15%.

Эксперты связывают тенденцию как с повышением общего уровня негативных настроений в обществе, так и с тем, что назначением препаратов все чаще злоупотребляют врачи. Например, порой антидепрессанты выписывают при бессоннице или хронической боли, пишут "Известия".

В январе–августе россияне купили 5,5 млн упаковок антидепрессантов почти на 3 млрд рублей. Относительно того же периода прошлого года продажи выросли на 12% в натуральном выражении и на 15% в денежном, уточнили в компании. 

Также растет спрос на успокоительные. В сентябре 2019 года такие средства покупали на 13% больше пользователей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказали там. 

Наиболее подвержены стрессу люди 25–34 лет, они составляют больше 40% потребителей седативных препаратов. Реже других (меньше 5%) успокоительные покупали граждане 55–64 лет. Правда, это может объясняться спецификой аудитории сервиса, а не возрастными особенностями.

Всё больше людей не могут справляться с неудовлетворенностью жизнью и плохими эмоциями без медикаментов, полагает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Экономических предпосылок для роста продаж нет, ведь реальные доходы населения практически не растут, таким образом, увеличение спроса можно объяснить лишь возросшей необходимостью в таких препаратах, заключил он.

Многие эксперты считают, что рост использования антидепрессантов указывает либо на более высокие показатели депрессии, либо на чрезмерную диагностику психических заболеваний, отметила психолог Инга Корягина.

Но всё больше людей принимают такие препараты по совершенно другим причинам, указала она. По данным, опубликованным в журнале Американской медицинской ассоциации, только 55% антидепрессантов были выписаны для облегчения симптомов депрессии, а остальные использовались для помощи при других состояниях. Можно предполагать, что и в России есть такая тенденция, сказала эксперт.

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