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Новости. Общество
21:05, 01 Июня 2018

Россияне получат новые квитанции за ЖКУ

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Старая форма платёжного документа, утверждённая четыре года назад, отныне недействительна.

В июне российским потребителям жилищно-коммунальных услуг придёт обновлённая квитанция со счётом за "коммуналку", сообщает life.

Новая форма платёжного документа была утверждена Минстроем России. Теперь сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ) будут прописаны отдельно.

Ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме, будут вынесены в состав платы за содержание дома.

Помимо этого, в квитанции в обязательном порядке должна отображаться информация об идентификаторе платёжного документа и едином лицевом счёте, которая отражена в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Изменённая квитанция позволит потребителям получать более полную информацию о коммунальных расходах и сделать их оплату более прозрачной, считает замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

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