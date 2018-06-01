Россияне получат новые квитанции за ЖКУ

Старая форма платёжного документа, утверждённая четыре года назад, отныне недействительна.

В июне российским потребителям жилищно-коммунальных услуг придёт обновлённая квитанция со счётом за "коммуналку", сообщает life.

Новая форма платёжного документа была утверждена Минстроем России. Теперь сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ) будут прописаны отдельно.

Ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме, будут вынесены в состав платы за содержание дома.

Помимо этого, в квитанции в обязательном порядке должна отображаться информация об идентификаторе платёжного документа и едином лицевом счёте, которая отражена в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Изменённая квитанция позволит потребителям получать более полную информацию о коммунальных расходах и сделать их оплату более прозрачной, считает замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.