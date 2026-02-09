Россияне получат возможность заселяться в гостиницы по QR-коду

Стало известно, когда граждане России смогут начать использовать QR-код вместо паспорта при заселении в отели.
Использование QR-кода вместо бумажного паспорта при заселении в отели станет возможным уже с 28 марта этого года, пишет ТАСС со ссылкой на документ правительства.
Напомним, с 2025 года в России последовательно расширяется список случаев, в которых можно использовать цифровой ID для подтверждения личности наравне с паспортом. Первоначально применять его можно было в кино или музеях (на мероприятиях с возрастным ограничением), для входа в офисные центры с пропускной системой, в магазинах при покупке товаров 18+, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.
Цифровой ID формируется на базе сведений, хранящихся на портале «Госуслуги». Создавать его могут только россияне старше 18 лет. Для этого требуется загранпаспорт нового образца, водительское удостоверение или зарегистрированная биометрия. При активации QR-кода необходима подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и регистрация в национальном мессенджере Max. Помимо этого, телефон должен поддерживать функцию распознавания лица или отпечатка пальца.
Ранее в Госдуме приняли закон, позволяющий подтверждать статус студента через портал «Госуслуги» и мессенджер Mах.