Россияне потратили сотни миллионов рублей на зарубежные вакцинные туры

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что россияне потратили на вакцинные туры за рубеж 400 миллионов рублей.

Эксперты туристической отрасли рассказали о потраченных отечественными туристами суммах денег на вакцинные поездки за рубеж — расходы с начала запуска таких туров в сентябре 2021 года составили сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным аналитиков, в январе 2022 года россияне потратили на зарубежные вакцинные туры суммарно 80-90 миллионов рублей. При этом в конце 2021 года общая сумма трат на данные поездки составила 310 миллионов рублей. Таким образом, с начала запуска прививочных поездок за рубеж с целью иммунизации соотечественники отдали примерно 400 миллионов рублей.

Отмечается, что спрос на данные туры в январе стабилизировался на уровне конца прошлого года. При этом по итогам января зафиксировано снижение у ряда турфирм количества отправленных в подобные поездки россиян. Это связано с новогодними праздниками и более высокими ценами на перелеты.

По мнению представителей туроператоров, увеличение спроса на прививочные туры ожидается в феврале и марте, поскольку часть их клиентов планирует поездку в Европу на майские праздники и лето.

Ранее в феврале вице-президент АТОР Дмитрий Горин заявил, что прививочные туры среди россиян стали особенно популярны — спрос на них взлетел в 12 раз с начала 2022 года. Наиболее популярными направлениями для вакцинных туров являются Сербия, Хорватия, Болгария, Греция, ФРГ и Армения.