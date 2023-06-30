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Россияне пожаловались на конфискацию в Германии автомобилей с российскими номерами

Новости. Общество
20:30, 02 Июля 2023
фото: PxHere

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Эксперты оценили случаи изъятия автомобилей россиян в Германии.

Россияне жалуются на конфискацию в Германии автомобилей с российскими номерами, таможенники объясняют изъятия санкциями. Опрошенные РБК юристы назвали их действия фундаментальным нарушением права собственности

Случаи ареста в Германии автомобилей с российскими номерами являются грубым прочтением санкционных правил, которые запрещают экспортировать автомобили из России в Евросоюз, сказал РБК адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

«На мой взгляд, здесь мы имеем дело с эксцессом исполнителя. Власти Германии простой ввоз автомобиля на территорию Евросоюза почему-то посчитали экспортом. Но экспорт — это несколько другая история, это когда человек приезжает на территорию другой страны и хочет там ее продать», — указал эксперт. Он обратил внимание, что Еврокомиссия никак не проясняла, считается ли простой ввоз автомобиля на территорию Германию экспортом.

Гландин пояснил, что речь идет о 833-м секторальном регламенте. В прошлом октябре, когда приняли восьмой пакет санкций, «была несколько изменена статья 3i», которая формально запрещает экспорт из России в ЕС товаров, указанных в приложении 21. В этом приложении есть товарная номенклатура 8703 — автомобили и иные моторные транспортные средства.

Случаи ареста автомобилей у физлиц — эксцесс исполнителя и проявление «очень оригинальной трактовки европейских санкций», считает доцент департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженецкий. Берлин исходит из того, что появляющиеся в режиме временного ввоза на территории ЕС автомобили нарушают запрет на импорт — статью 3i регламента, однако машины ввозились для личных целей, а не продажи, пояснил он.

«И арест автомобиля в этом случае выглядит фундаментальным нарушением права собственности. Так что, мне кажется, это <…> слишком формальное толкование тех санкционных режимов, которые есть. Это не первый случай. Таких серых зон и спорных ситуаций достаточно много», — добавил он.

Среди столкнувшихся с арестами личного автомобиля — россиянин Иван Коваль, проживающий в Германии. Он рассказал РБК, что машину у него забрали 1 июня возле дома в Гамбурге. По его словам, сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но автомобиль все равно арестовали, так как «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен». На вопрос, как его пропустили через границу в Евросоюза в Латвии и затем не остановили в Литве и Польше, таможенники ответили, что другие страны следят за исполнением санкций самостоятельно.

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