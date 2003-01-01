Россияне продолжили переезжать в Финляндию

Несмотря на закрытые границы, только в 2025 году разрешение на трудовом основании получили 309 человек.

Россияне продолжают переезжать в Финляндию, несмотря на закрытие границы, сообщает издание Yle* со ссылкой на данные миграционной службы.

Так, к июлю 2025 года вид на жительство по учёбе получили 355 россиян. Ещё 300 человек получили ВНЖ на трудовом основании.

При этом общее количество заявлений, по сравнению с 2019 годом, заметно снизилось, подчеркнули в издании. Количество заявлений по учёбе и по трудоустройству сократилось вдвое.

* - внесен в единый реестр запрещенных сайтов.