Россияне просят вернуть им деньги за отмененные в пандемию авиарейсы

Пассажиры просят Минтранс РФ продлить сроки истекающих весной ваучеров на отменные из-за пандемии полеты или предоставить перевозчикам деньги из бюджета на возврат средств.

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к главе Минтранса Виталию Савельеву с просьбой решить проблему неиспользованных ваучеров за отмененные в пандемию рейсы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно постановлению правительства от 6 июля 2020 года №991, ваучеры действовали три года, в течение которых пассажир мог использовать их на покупку нового билета. По истечении срока авиакомпании должны вернуть деньги с процентами по ставке ЦБ.

Но, говорится в письме объединения от 20 марта, «пассажиры не могут вернуть деньги за неиспользованный ваучер у российских авиакомпаний и не могут расходовать ваучер на покупку билетов, так как срок истек».

Объединение предложило Минтрансу продлить срок ваучеров или решить проблему с возвратом денег. «Мы понимаем, что у авиакомпаний нет средств для полного закрытия вопроса по всем билетам пассажиров», — говорится в письме. Объединение предложило предоставить адресную помощь авиакомпаниям из бюджета.

Глава организации Илья Зотов подтвердил “Ъ” отправку письма, отметив, что «предпочтительный объем возможной господдержки будет определен в Общественной палате после консультаций с авиакомпаниями». По его словам, предварительно речь может идти о более чем 10 тыс. пассажиров с истекшими ваучерами. По мнению близкого к Минтрансу источника “Ъ”, «эта цифра в десятки раз выше» и компании должны вернуть деньги не менее чем за 100 тыс. билетов.

Долги туроператоров за несостоявшиеся из-за ковида поездки на сегодня составляют 1,5–5 млрд руб. при исходной сумме в 44 млрд руб., говорят в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По другим данным собеседников “Ъ” на рынке, сумма достигает 7–10 млрд руб. Отсрочка по возврату средств здесь уже закончилась, и в продлении ее на 2023 год туроператорам отказали.