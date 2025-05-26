Россияне рассказали, как отнеслись бы к переносу ударения в слове «звонит»

Более 30% опрошенных высказались против.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 74% россиян верно ставят ударение в слове «звонит» на второй слог. При этом 17% ошибочно считают правильным ударение на первый слог, а 7% допускают оба варианта. Интересно, что в Москве и Санкт-Петербурге правильных ответов больше, чем в среднем по стране — 82%.

Опрос также показал, что 97% россиян считают важным соблюдение правил русского языка. При этом мнения разделились: 52% считают, что нормы должны определять словари и лингвисты, а 35% полагают, что норма — это то, как говорит большинство.

Филологи отмечают, что ударение в слове «звонит» может со временем измениться. 44% опрошенных относятся к такому изменению нейтрально, 36% — отрицательно, 16% одобрили перенос ударения на первый слог.

Опрос проводился 23 мая среди 1600 россиян старше 18 лет. В среднем россияне оценивали свою грамотность на 3,9 балла из 5.

Напомним, ранее россияне перечислили самые раздражающие слова в речи.