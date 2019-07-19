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Новости. Общество
09:12, 19 Июля 2019
фото: pxhere

Россияне рассказали об "автомобиле мечты" и его стоимости

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Больше половины опрошенных аналитическим агентством "Автостат" россиян охарактеризовали "автомобиль мечты" как машину, которая приносит комфорт и удовольствие.

За идеальный автомобиль большинство опрошенных готовы заплатить от 1 до 1,5 млн рублей. При этом 15% россиян готовы потратить и свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на резльтаты опроса, проведенного аналитическим агентством "Автостат".

"Как выяснилось, 63% опрошенных считают, что "автомобиль мечты" — это комфорт и удовольствие. Около половины (47,7%) респондентов воспринимают его как автомобиль для путешествий, а еще 41,2% видят в нем семейный автомобиль", — сообщили в "Автостате".

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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однозначно
2019-07-19 10:18:16
Для нищебродов любая кредитная кастрюля - автомобиль мечты. Миллион они готовы заплатить, блин. Откуда у голодранцев миллион, если половина людишек в стране получает менее 35 тыщ. рублей в месяц. В дырявых штанах ходят, а гонору...
Мизантроп
2019-07-19 11:17:42
однозначно, Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, за два года этот показатель вырос на 38 процентов. При этом "миллионеры" составляют менее 0,1 процента от общего числа работающих россиян.
Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс.
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