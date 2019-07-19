Россияне рассказали об "автомобиле мечты" и его стоимости

Больше половины опрошенных аналитическим агентством "Автостат" россиян охарактеризовали "автомобиль мечты" как машину, которая приносит комфорт и удовольствие.

За идеальный автомобиль большинство опрошенных готовы заплатить от 1 до 1,5 млн рублей. При этом 15% россиян готовы потратить и свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на резльтаты опроса, проведенного аналитическим агентством "Автостат".

"Как выяснилось, 63% опрошенных считают, что "автомобиль мечты" — это комфорт и удовольствие. Около половины (47,7%) респондентов воспринимают его как автомобиль для путешествий, а еще 41,2% видят в нем семейный автомобиль", — сообщили в "Автостате".

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".