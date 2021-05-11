Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Стало известно, какая сумма денег способна сделать счастливыми жителей России.

Россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, самые высокие запросы — у жителей Москвы, а самые скромные — у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось с 14 апреля по 10 мая. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов (экономически активное население России старше 18 лет) из 541 населенного пункта из всех федеральных округов, в опросе среди жителей городов-миллионников и полумиллионников — по одной тысяче респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно», — говорится в сообщении. Для сравнения, среднестатистическое счастье в 2015 году «стоило» 175 тысяч рублей в месяц, в 2018 году — 159 тысяч, в 2019 году — 161 тысячу, а в 2020 году — 155 тысяч рублей.

Мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. Молодежи до 24 лет достаточно 130 тысяч рублей в месяц, россиянам в возрасте от 25 до 34 лет — 164 тысячи, от 35 до 44 лет — 198 тысяч рублей, а людям от 45 лет и старше — 195 тысяч рублей в месяц.

«Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц», — добавляется в исследовании.

Жителям Владивостока нужно 200 тысяч рублей в месяц, Ростова-на-Дону — 195 тысяч, Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей. «Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей)», — отмечается в сообщении.