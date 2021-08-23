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Россияне рассказали, сколько тратят на еду и жилье

Новости. Общество
20:30, 24 Августа 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

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Больше половины россиян тратят на жилье до 20 тысяч рублей ежемесячно, показало исследование «Работа.ру»

Больше половины граждан тратят на жилье от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно, а траты на еду у большей части находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей, показало исследование сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех субъектов РФ.

«Большинство опрошенных (59%) тратят на жилье (оплата ЖКУ, аренды жилья или ипотеки — ред.) около 10 000 — 20 000 рублей в месяц. Еще 28% респондентов рассказали, что им приходится платить за квартиру до 10 000 рублей в месяц. 7% участников исследования расходуют от 20 000 до 30 000 рублей, 4% — от 30 000 до 50 000 рублей, по 1% — от 50 000 до 75 000 рублей или более», — говорится в исследовании.

В то же время 40% респондентов рассказали, что тратят на продукты от 10 до 25 тысяч рублей в месяц, 29% опрошенных — от 5 до 10 тысяч рублей, 10% — от 3 до 5 тысяч рублей и лишь 4% — до 3 тысяч рублей. При этом 14% оценили свои ежемесячные траты на продукты в сумму от 25 до 50 тысяч рублей и 3% — от 50 тысяч рублей.

«Чаще всего жители России отмечали, что экономят на походах в рестораны и кафе — это отметили 71% опрошенных. Еще 69% респондентов рассказали, что стараются меньше тратить на развлечения. 61% участников исследования экономят на покупке новых гаджетов, а 60% — на покупке новой одежды», — добавили в исследовании.

Кроме того, половина опрошенных (54%) стараются снизить расходы на отпуск, 52% — хотели бы тратить меньше на подписки и стриминговые сервисы, 51% — на покупку бытовой техники, а 50% — на средства для красоты. Меньше всего респондентов экономят на подарках для друзей и родственников (35%), а также на интернете и мобильной связи (18%).

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