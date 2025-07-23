Россияне смогут автоматически выкупать ж/д билеты из «Листа ожидания»

На сайте и в приложении РЖД появилась новая функция, упрощающая бронирование мест в поездах.

Россияне, планирующие путешествия на поездах дальнего следования, получили возможность автоматически выкупать билеты из «Листа ожидания», сообщили в пресс-службе РЖД.

— Теперь, оставляя заявку на уже распроданные места, пассажиры могут в личном кабинете привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека по заранее заданным параметрам (тип вагона, количество мест и требования к ним), — рассказали в компании.

Раньше покупку билета можно было подтвердить только вручную, а на эту процедуру выделялось не более двух часов.