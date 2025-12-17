Россияне смогут подтверждать возраст с помощью приложения МАX

Подтверждать возраст при покупке ряда товаров можно будет с помощью мессенджера MAX.
Госдума России на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий норму о подтверждении возраста с помощью платформы Max при покупке табака, алкоголя или энергетиков.
— Предъявлять паспорт при этом уже не потребуется, — уточнили в Госдуме.
Использование МАХ подтвердит возраст при покупке также газосодержащих товаров, лотерейных билетов, при посещении зрелищных мероприятий, а также при покупке информационной продукции.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Ранее в России запретили продавать табак и вейпы на остановках транспорта.