Россияне смогут проверить легальность такси на «Госуслугах»

Проверить, работает ли такси легально, теперь можно напрямую через портал или приложение «Госуслуги». Для этого нужно сканировать QR-код в салоне автомобиля или вручную ввести данные.

Теперь узнать, соответствует ли такси требованиям закона, можно, проверив авто на «Госуслугах», сообщает Минцифры России. Информация поступает из официального реестра Минтранса, что гарантирует её достоверность.

Существует два способа проверки:



— Через сканирование QR-кода: Используйте функцию «Госкан» в мобильном приложении «Госуслуги», чтобы отсканировать специальный код, который должен быть размещен в салоне автомобиля;



— Через поиск услуги: Вручную ввести госномер автомобиля и регион в сервисе «Проверка легкового такси на законность». Найти этот раздел на портале поможет виртуальный помощник «Робот Макс».



Сервис отобразит актуальную информацию о самом легковом такси и о компании-перевозчике. Данные берутся из государственной информационной системы Минтранса «Такси». Там хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси. Это позволяет пассажирам удостовериться в законности деятельности водителя.



Проверка помогает повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков.



Ранее в России был принят закон в поддержку самозанятых таксистов.