Россияне смогут сочетать льготную ипотеку с рыночной

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал об увеличении кредита по льготной ипотеке до 30 миллионов рублей.

Льготную ипотеку на новостройки теперь можно сочетать с рыночной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Кроме снижения ставки по ипотеке, приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, до 30 миллионов рублей в четырех регионах и 15 миллионов рублей в остальных», — написал он.

При этом вице-премьер подчеркнул, что льготная ставка остается на уроне 12 и шести миллионов соответственно, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до конца года и снижении ставки с 12 до девяти процентов годовых. Получить кредит можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для него. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная ссуда составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — шесть миллионов, первоначальный взнос — не менее 15 процентов. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.