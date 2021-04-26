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Россияне смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС

Новости. Общество
20:40, 27 Апреля 2021
фото: © AP Photo/Noah Berger
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МЧС представит приложение, которым смогут пользоваться жители России, чтобы получать информацию о пожарах или сообщать о них спасателям.

МЧС на салоне «Комплексная безопасность 2021» представит приложение «Термические точки», которым с этого года смогут пользоваться жители России, чтобы получать информацию о пожарах или сообщать о них спасателям, заявил замначальника главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Сергей Калугин. Об этом информирует РИА Новости.

«Отдельно хотел бы рассказать про мобильное приложение „Термические точки“. Посредством космического мониторинга в пожароопасный период выявляются возможные термические аномалии. То есть, они могут в дальнейшем быть источником серьезного пожара, возгорания, в том числе с переходом на населенные пункты, объекты экономики», — сообщил Калугин на пресс-конференции.

По его словам, приложением пользуются органы и руководители местного самоуправления, а также хозяйствующие субъекты, оно позволяет не только получать информацию о возможных пожарах, но и сообщать в МЧС о возгораниях, свидетелями которых стали пользователи.

«С этого года мы презентуем (приложение на салоне „Комплексная безопасность 2021“ — ред.)… сделаем открытую часть для граждан», — пояснил Калугин.

В конце 2020 года глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал РИА Новости, что более 2,2 тысяч Единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) и 1,8 тысячи руководителей муниципальных образований России зарегистрировались и пользуются приложением «Термические точки МЧС России». Приложение было разработано IT-специалистами министерства. Его основное предназначение — оперативное информирование пользователей о возникших пожарах в их зоне ответственности для своевременного реагирования.

Международный салон «Комплексная безопасность-2021» пройдет с 12 по 16 мая. В рамках научно-деловой программы салона запланировано более 60 мероприятий. На площадке салона будут продемонстрированы новые разработки и достижения в области обеспечения безопасности, а участники смогут установить новые деловые контакты и поделиться опытом.

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Комментарии

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бюджет
2021-04-27 21:02:37
Дэбилизм крепчает. Надо не только узнавать и сообщать , самое ГЛАВНОЕ - тушить, ликвидировать пожары НАДО!
Гость
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