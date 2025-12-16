Россияне снова покупают красную икру большими банками

Аналитики зафиксировали, что в предновогодний период россияне стали чаще покупать красную икру в упаковках по 500 граммов. Эта тенденция вернулась на фоне снижения цен после удачной путины 2025 года.
Медианная цена (среднее значение между позициями в середине списка — прим. автора) на красную икру с 1 ноября по 10 декабря составила 9 230 рублей за кг, что на 7% ниже, чем годом ранее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Платформы ОФД». При этом количество покупок выросло на 14%.
В 2025 году потребители вновь вернулись к формату покупки «по полкило», который был популярен в 2023-м после рекордного улова. В прошлом году, на фоне дефицита, чаще брали банки по 250-300 граммов. Эксперты связывают сдвиг с увеличением доли более бюджетной икры горбуши на рынке.
По продажам лидирует икра горбуши, за ней следуют кета и нерка.
Благодаря более удачной путине лососевых в этом году на внутреннем рынке вновь стало больше доступного предложения, прежде всего икры горбуши. Это способствовало снижению среднего ценника за счёт акций, — поясняют эксперты.
Увеличение предложения после прошлогоднего дефицита стабилизировало рынок и сделало традиционный новогодний деликатес более доступным для потребителей, что отразилось на выборе более крупной фасовки.
