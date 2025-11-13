Россияне стали чаще выбирать фастфуд вместо ресторанной еды

Посещаемость заведений фастфуда выросла при падении трафика в ресторанах.
С начала года количество заказов в классических кафе и ресторанах Москвы сократилось на 5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты Focus Technologies. При этом их выручка увеличилась на 9% на фоне роста среднего чека на 16%. В сегменте фастфуда и недорогих заведений, напротив, трафик вырос на 3%, средний чек — на 12%, выручка — на 16%.
Похожая ситуация наблюдается в целом по стране ― в ресторанах и барах число заказов упало на 1%, в кафе и столовых ― увеличилось на 1%, а в фастфуд-заведениях рост показателя составил 7%.
Россияне пытаются экономить, сокращая необязательные траты, и выбирают фастфуд или готовую еду из супермаркетов, отмечают аналитики. Еще одна возможная причина роста популярности «еды на бегу» ― сокращение трафика у непродовольственного ритейла, считает гендиректор RestCon Елена Перепелица. Если раньше потребители ходили в торгцентры за покупками, то сейчас люди стали все чаще заходить только на фуд-корт, обходясь без покупок, поясняет она. По прогнозам Focus Technologies, по итогам 2025 года в целом посещаемость торгцентров по всей России сократится на 3%.
Многие сети начиная со второй половины 2025 года ставят своей целью не развитие, а оптимизацию расходов и внедрение новых инструментов, таких как ИИ.