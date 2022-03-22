Полуостров теряет популярность из-за закрытия аэропортов на юге страны.

Россияне стали отказываться от отдыха в Крыму. Как пишет Lenta.Ru со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России, число бронирований на полуострове сократилось в нынешнем году вдвое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Причиной оказалось закрытие аэропортов на юге страны из-за ситуации на Украине. Кроме того, путешественники начали массово отказываться от отпуска в ряде курортных городов на черноморском побережье за пределами Крыма — в частности, в Анапе и Геленджике.